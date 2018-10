Bruselas reclama a Londres 2.700 millones por fraude en importaciones desde China

Publicado 08/03/2018 19:46:08 CET

BRUSELAS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reclamado este jueves a Reino Unido el pago de 2.700 millones de euros al presupuesto europeo por un fraude sobre derechos de aduana que afecta a las importaciones de productos textiles y calzado procedentes de China.

"A pesar de haber sido informado sobre los riesgos de fraude relacionados con la importación de textiles y calzado desde China desde 2007, y a pesar de haberse pedido que adoptara las medidas de control adecuadas, Reino Unido no ha actuado para evitar el fraude", ha explicado el Ejecutivo comunitario.

La Oficina Antifraude de la UE (OLAF, por sus siglas en francés) denunció en 2017 tras una investigación que empresas chinas que exportaron mercancías entre 2013 y 2016 a Reino Unido reducían los impuestos que debían pagar manipulando a la baja su valor, lo que provocó una pérdida de 1.987 millones de euros para las cuentas comunitarias.

Sin embargo, otras inspecciones realizadas por la Comisión Europeo han detectado un "incremento dramático" de la escala del fraude, que se desarrolló entre 2011 y 2017 y cuyo "eje" se encontraba en Reino Unido.

En concreto, Bruselas calcula que el fraude cometido por Londres ha provocado unas pérdidas para el presupuesto comunitario de 2.700 millones de euros entre noviembre de 2011 y diciembre de 2017.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha abierto un expediente a Reino Unido en el que reclama la devolución de este montante. Este procedimiento puede terminar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

No obstante, un portavoz de Gobierno británico ha asegurado tras conocerse la noticia que Londres no reconoce la cifra calculada por Bruselas. "No reconocemos la estimación de la Comisión Europea. Creemos que la metodología sobrestima el valor de las importaciones de Reino Unido y no es adecuada para producir un cálculo sobre aranceles una presunta infravaloración de los derechos de aduana", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Reuters.