Bulgaria autoriza el uso de una base aérea para el repostaje de aviones de EEUU en su guerra con Irán

Archivo - La Asamblea Nacional búlgara en la capital, Sofía - Europa Press/Contacto/John Wreford - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Bulgaria ha autorizado el uso de la base aérea de Bezmer, ubicada en la provincia de Yambol, para el aterrizaje de hasta ocho aviones cisterna estadounidenses KC-135 y el despliegue de 250 soldados del Ejército de Estados Unidos en el marco de la ofensiva de Washington contra Irán.

El proyecto de ley aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional ha contado con el respaldo de 136 diputados, entre ellos los de la coalición gobernante Bulgaria Progresista --liderada por el actual primer ministro, Rumen Radev-- y los del Movimiento por los Derechos y las Libertades (MRF).

Por contra, buena parte de la oposición no ha participado en la votación, incluyendo la coalición conservadora GERB-SDS, el liberal Bulgaria Democrática y el centrista Continuamos el Cambio. Los diputados del nacionalista Renacimiento han rechazado el proyecto de ley, mientras que otros dos de Bulgaria Democrática se han abstenido.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros y que parte de la oposición ha interpretado como una implicación de Bulgaria en la guerra entre Estados Unidos e Irán, entrará en vigor el viernes y tendrá vigencia hasta el próximo 1 de octubre.

"No se desplegarán sistemas de armas ofensivas de ningún tipo en territorio búlgaro. Su presencia temporal no convierte a Bulgaria en parte del conflicto", ha defendido el titular de Defensa, Dimitar Stoyanov, durante el debate antes de la votación.

Pero no solo la oposición política se ha mostrado en contra. Un grupo de alcaldes de los municipios aledaños a la base aérea, incluyendo los de Yambol, Tundzha, Elhovo, Straldzha y Bolyarovo, han emitido una declaración conjunta en la que han expresado preocupación por el apoyo a estas operaciones militares.

"Bulgaria es un país pacífico. Su política exterior y de defensa debe llevarse a cabo de forma razonable, coherente y priorizando la seguridad de los ciudadanos búlgaros, sin que nuestro país se vea involucrado, directa o indirectamente, en conflictos ajenos", han argüido los alcaldes de los cinco municipios.

La autorización se basa en el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado en 2006 entre Bulgaria y Estados Unidos. Según un informe elaborado por la comisión de Defensa, el proyecto de ley no requerirá la aprobación de gastos adicionales en el presupuesto, según ha recogido la agencia de noticias BTA.