Bulgaria dejará de suministrar armas a Ucrania: "La guerra no se resolverá en el campo de batalla"

Archivo - Dimitar Stoyanov, ministro de Defensa de Bulgaria. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, ha anunciado este martes que su país dejará de suministrar armas a Ucrania y ha señalado que ya "tiene suficientes" y que la guerra "no se resolverá en el campo de batalla".

Stoyanov ha defendido de una salida negociada de la guerra. "Es hora de sentarse a negociar", ha dicho en una rueda de prensa en la que ha explicado que tal y como está ahora mismo el conflicto en los diferentes frentes, "por mucho armamento que se acumule, lo único que se conseguirá es la pérdida de vidas humanas".

"Es hora de buscar una paz justa, una paz justa que deben determinar las dos partes involucradas en el conflicto", ha señalado, según informa The Sofia Globe. "Por supuesto, el papel de la Unión Europea es sumamente importante", ha dicho, aunque ha puesto en duda su papel como mediador.

"La Unión Europea también ha ayudado a Ucrania en sus esfuerzos en esta guerra", ha apuntado el ministro de Defensa búlgaro, quien forma parte de un gobierno encabezado por el primer ministro, Rumen Radev, quien como presidente de Bulgaria ya se mostró en contra de suministrar armas a Ucrania y apostó por la diplomacia.