Bulgaria se ofrece a acoger una reunión entre Zelenski y Putin

El presidente búlgaro, Rumen Radev. - THE PRESS OFFICE OF THE PRESIDENT OF BULGARIA / XI

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente búlgaro, Rumen Radev, ha abierto este viernes las puertas del país a sus homólogos ucraniano y ruso, Volodomir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, para que se sienten a negociar una salida lo antes posible al conflicto bélico en marcha desde hace dos semanas en el este de Europa.

"Ambas partes se están dando cuenta cada vez más de que la guerra no es la solución. Rusia puede ganar esta guerra militarmente, pero no puede ganar la paz. La paz no se gana con la agresión", ha dicho Radev durante una visita a la ciudad fronteriza de Ruse, por donde unos 30.000 ucranianos han cruzado desde Rumanía.

"Esta agresión tendrá consecuencias a largo plazo entre los dos países", ha vaticinado el presidente Radev, quien ha destacado que Bulgaria "tiene razones" para poder ser el escenario de unas futuras conversaciones entre Putin y Zelenski, pero siempre "en coordinación con la Unión Europea".

"Hay que buscar una única solución europea, un único enfoque europeo", ha remarcado Radev, quien, por otro lado, también ha defendido que los ucranianos que lleguen a Bulgaria huyendo de la guerra "deben disfrutar de todos los derechos" del resto de la población, cuenta el diario búlgaro 'Trud'.

"Los ciudadanos ucranianos deben disfrutar de todos los derechos que tienen los búlgaros", por lo que "se debe mejorar la coordinación, eso es lo primero y lo más importante" porque "preguntan dónde pueden ir y cómo pueden obtener el estatus", así que "el panel de crisis debe proporcionar mejor información", ha dicho.