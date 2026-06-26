Burkina Faso rompe relaciones diplomáticas con Francia

Archivo - El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han anunciado este viernes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Francia, a quien acusa de ejercer un "activismo incesante contra los intereses" burkineses y de apoyar a grupos terroristas debido a sus "ambiciones neocolonialistas".

"El Gobierno de Burkina Faso pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional que ha tomado la decisión de romper sus relaciones diplomáticas con la República Francesa a partir de hoy, 26 de junio de 2026", ha declarado en un comunicado leído en la cadena estatal RTB y difundido posteriormente en portales digitales locales.

La medida llega tras una "evaluación exhaustiva" del estado en el que se encuentran las relaciones entre París y Uagadugú, ha indicado el Ejecutivo, señalando que "ya no se dan las condiciones indispensables para fomentar unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza recíproca, el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos y a la soberanía nacional".

En este sentido, ha denunciado que las autoridades francesas ejercen "un activismo incesante contra los intereses de Burkina Faso", así como de sostener unas "ambiciones neocoloniales manifiestas" que explicarían, según el Gobierno burkinés, el respaldo "activo" de París a "redes subversivas y a los terroristas que sumen (al) país y al Sahel en el luto (y) convertirlo en un paria de la comunidad internacional".

"Ante estas pretensiones imperialistas de dominación de nuestro país y de sometimiento de nuestro pueblo, hemos optado por la responsabilidad y la soberanía", ha defendido el Ejcutivo para, acto seguido, puntualizar que esta ruptura "no pone en modo alguno en entredicho los lazos históricos" de los dos paíes.

Las relaciones entre París Uagadugú se degradaron drásticamente tras la llegada al poder de Ibrahim Traoré, actual presidente de transición y líder de la junta, tras el golpe de Estado de septiembre de 2022, que derrocó al entonces presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré.