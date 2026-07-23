Burnham anuncia una rebaja de impuestos a pubs, discotecas y locales de conciertos

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este jueves una rebaja de impuestos a pubs, discotecas y locales de conciertos en Reino Unido, en una nueva medida para reactivar la economía y proteger una seña cultural británica.

"Voy a aplicar una reducción del 20% en el impuesto sobre actividades económicas a miles de bares, discotecas y locales de música", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, sin ofrecer por el momento el alcance de la medida.

En todo caso, ha encuadrado esta iniciativa en un intento de reactivar este tipo de espacios típicos de la cultura británica. "No me quedaré de brazos cruzados mientras estos preciados espacios locales desaparecen, sustituidos por ventanas tapiadas y carteles de 'Se vende'", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado los pubs como centro neurálgico de la cultura británica. "Son el corazón de nuestras comunidades y ya es hora de que los apoyemos", ha señalado.

Esta medida se suma a otros anuncios centrados en aliviar el auge del coste de vida en Reino Unido, como la rebaja del IVA de la factura energética y el precio máximo de dos libras (unos 2,34 euros) para el billete de autobús en todo Reino Unido.

Burnham ha llegado a Downing Street con el impulso de cambiar el modelo político y económico de los últimos 40 años en Reino Unido, incidiendo en que el sistema ha dejado de lado a muchos ciudadanos y territorios del país, en especial en el norte de Inglaterra y Escocia.

En su primer día en el puesto habló de corregir los "caminos equivocados" tomados en la década de los ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Por su parte, la oposición, encabezada por la líder de los conservadores, Kemi Badenoch, ha criticado que Burnham ha llegado al Gobierno "sin haber presentado un plan claro para afrontar ninguno de los problemas a los que se enfrenta el país" y señalar que Reino Unido no se puede endeudar más y debe optar por recortar el gasto público, una postura en claro contraste con los planes del nuevo 'premier'.