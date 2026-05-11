La Cámara de Representantes de Filipinas aprueba la moción para destituir a la vicepresidenta Sara Duterte

Archivo - La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes del Parlamento de Filipinas ha aprobado este lunes la moción para destituir a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, en plena polémica por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra y su intención de presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el año 2028.

Este proceso de 'impeachment', que es la segunda vez que recibe el apoyo de la Cámara Baja, podría sin embargo quedar bloqueado en el Senado, donde sus aliados han propiciado una serie de cambios afines a Duterte, que podría salir beneficiada.

No obstante, la vicepresidenta e hija del apresado expresidente Rodrigo Duterte, que será juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad, ha hecho ya historia al convertirse en la única representante del Gobierno en ser sometida dos veces a un impeachment.

La medida ha salido adelante con un total de 255 votos a favor, más incluso que los 215 obtenidos cuando el proceso recibió en febrero de 2025 el visto bueno de los diputados, según informaciones recogidas por el portal de noticias filipino Rappler. Así, solo 26 se han opuesto a su destitución, mientras que otros nueve se han abstenido.

Este mismo lunes, los aliados de la vicepresidenta han propiciado la salida de Tito Sotto como presidente del Senado y han nombrado, en su lugar, a Alan Cayetano, lo que sugiere que el proceso podría estancarse en la Cámara Alta. Esto llevaría al propio Cayetano --aliado de la familia Duterte-- a encabezar el tribunal para el impeachment.

Una vez la medida ha salido adelante en la Cámara Baja, deberá ahora contar con el apoyo de dos tercios de los 24 miembros que conforman el Senado. En caso de que salga delante, quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y tendría que abandonar la Vicepresidencia.

Duterte hace frente a cuatro cargos, entre ellos dos de malversación de fondos y amenazas de muerte contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si bien insiste en que es inocente y recalca que se trata de un "caso político" que busca poner fin a su liderazgo a medida que encabeza las encuestas sobre intención de voto de cara a las presidenciales.

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos años, especialmente de cara a las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025.

La disputa se intensificó en junio de ese mismo año, provocando la dimisión de Duterte como ministra de Educación. Unos meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un "drogadicto", mientras que Marcos achacó estas declaraciones al grave deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Por ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones.