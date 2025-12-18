Camboya denuncia nuevos bombardeos de Tailandia contra zonas cercanas a la frontera

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de Camboya. - Europa Press/Contacto/Sovannara - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han denunciado este jueves nuevos bombardeos del Ejército de Tailandia contra zonas situadas cerca de la frontera, entre ellas la conocida localidad de Poipet, en unos ataques perpetrados mediante el uso de cazas F-16.

El Ministerio de Defensa camboyano ha indicado en un comunicado que justo en esta zona se encuentra el principal paso fronterizo entre los dos países, además de varios casinos, uno de los cuales habría sufrido daños a causa de los ataques.

"A las 11.06 (hora local), un caza de la Fuerza Aérea tailandesa lanzó dos bombas en Poipet", ha indicado el Ministerio en un comunicado tras doce días de conflicto abierto en la frontera, donde han muerto ya más de 50 personas en ambos lados.

Posteriormente, se han registrado más bombardeos en otras zonas de la provincias de Banteay Meanchey, la más afectada por los combates entre las partes, que se reanudaron a principios de diciembre después de que las fuerzas tailandesas atacaran posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.

Estos nuevos enfrentamientos han provocado, además, el desplazamiento de cerca de un millón de personas y se enmarcan en el histórico conflicto sobre la demarcación de unos 800 kilómetros de frontera y los templos situados en ella --una disputa que se remonta a la época colonial--.

Ambas partes se han acusado mutuamente de instigar los combates, que se han reanudado a pesar de que habían logrado firmar en Malasia una tregua auspiciada por Estados Unidos el pasado mes de octubre.