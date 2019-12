La campaña del candidato Umaro Cissoko Embalo declara su victoria en las presidenciales en Guinea-Bissau

Publicado 30/12/2019 15:56:18 CET

El ex primer ministro y candidato a la Presidencia de Guinea-Bissau Umaro Cissoko Embalo

El ex primer ministro y candidato a la Presidencia de Guinea-Bissau Umaro Cissoko Embalo - REUTERS / CHRISTOPHE VAN DER PERRE

El ex primer ministro Simoes Pereira pide esperar a los resultados oficiales y habla de 'fake news'

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña del ex primer ministro de Guinea-Bissau Umaro Cissoko Embalo ha asegurado este lunes que se ha hecho con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas el domingo, si bien por el momento no hay resultados oficiales.

El portavoz de la campaña, Djibril Arcenio Balde, ha indicado que esta afirmación se fundamenta en las actas de votación recopiladas por sus observadores y facilitados por el gabinete de organización política y estratégica de la propia campaña.

"Nos encontramos en condiciones de afirmar con toda propiedad que Guinea-Bissau y su pueblo serán dirigidos durante los próximos cinco años por un presidente de concordia nacional, conciliador, capaz de unir a todos los guineanos en favor del desarrollo del país", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que la población acudió a las urnas "de forma ordenada, responsable y disciplinada" y ha dado las gracias a "todos los patriotas que asumieron (el mensaje de Cissoko Embalo) y apoyaron su candidatura".

"Aguardamos con serenidad la publicación oficial de los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales", ha dicho. "Confiamos en las instituciones de la república", ha resaltado Baldé durante su rueda de prensa.

Pese a ello, ha manifestado que la campaña del ex primer ministro "no divulgará resultados porque no le compete" y ha añadido que "la tendencia de los resultados va a favor del candidato del pueblo".

Tras ser preguntado sobre quién es este candidato, Baldé ha apuntado que "el pueblo sabe quién es". "La Comisión Nacional Electoral (CNE) tiene que hacer su papel, que es divulgar los resultados", ha zanjado.

La página en la red social Facebook de la campaña de Cissoko Embalo ha publicado también sendos mensajes declarándole próximo presidente del país y adjuntando fotografías de lo que serían resultados provisionales, si bien este extremo no puede ser verificado.

Por otra parte, Baldé ha afirmado que el también ex primer ministro Domingo Simoes Pereira ya ha telefoneado a Cissoko Embalo para felicitarle por su victoria, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Sin embargo, Simoes Pereira ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social Twitter para pedir a sus seguidores y a la población guineana "que espere con serenidad los resultados oficiales".

"Circulan muchas 'fake news' (noticias falsas), pero únicamente los resultados oficiales pueden ser respetados", ha manifestado.

La secretaria ejecutiva y portavoz de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Felisberta Moura, señaló durante la jornada del domingo que los resultados provisionales serán publicadas el miércoles, 1 de enero de 2020.

"Aprovecho para hacer un llamamiento a la tolerancia, la serenidad, la conducta cívica y el sentido de responsabilidad de todas las candidaturas, órganos de comunicación social y otros implicados en este acto noble", dijo, según la agencia guineana de noticias ANG.

Ambos ex primeros ministros se mostraron confiados de su victoria tras acudir el domingo a votar, si bien Cissoko Embalo denunció que algunas urnas estaban siendo rellenadas de votos en la sede del Ministerio del Interior.

La Policía guineana ha salido al paso de las acusaciones, que ha tildado de "falsas" y "absurdas", al tiempo que ha recordado que el ex primer ministro, quien fue además jefe del Ejército, "sabe bien como funciona lo militar".

"Afirmamos que ha habido una falta del sentido de la responsabilidad en términos profesionales y jurídicos", ha criticado Armando Nhaga, comisario de la Policía, según el diario guineano 'O Democrata'.

LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA VUELTA

La primera vuelta se saldó con la victoria de Simoes Pereira, quien recabó el 40 por ciento de los apoyos, mientras que Cissoko Embalo se hizo con el 28 por ciento de las papeletas.

Sin embargo, tanto el presidente, José Mario Vaz, como otros candidatos eliminados en primera vuelta expresaron su apoyo a Cissoko Embalo, quien durante la campaña se describió como un candidato de unidad.

La segunda vuelta de las presidenciales tuvo lugar tras una nueva crisis política en el país africano y desembocará en la primera transición pacífica de poder, dado que Vaz se convertirá en el primer presidente desde la independencia en 1974 en completar su mandato tras ser elegido democráticamente.

El mandatario se impuso en las elecciones de 2014 como candidato del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV), que abandonó un año después en medio de una crisis con su entonces primer ministro, Simoes Pereira.

El estancamiento político provocó la mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para lograr un acuerdo que estabilizara la situación antes de las elecciones, si bien semanas antes de la primera vuelta estalló una nueva crisis.

En esta ocasión, Vaz cesó al primer ministro, Aristides Gomes, y nombró a un sucesor rechazado por el Gobierno y la propia CEDEAO, que celebró una cumbre de emergencia para abordar la situación y reclamar al presidente que respetara el acuerdo, por lo que finalmente éste dio marcha atrás.

Esta sucesión de crisis e inestabilidad --incluido el papel del Ejército, que ha estado detrás de una veintena de golpes de Estado desde la independencia, si bien en la última crisis no se posicionó-- ha tenido un impacto en la situación económica de la población, afectada además por la volatilidad de los precios del anacardo, principal fuente de ingresos para más de dos tercios de las familias del país.