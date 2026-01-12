La campaña de las presidenciales de Portugal encara su recta final con cuatro candidatos en empate técnico

Luís Marques Mendes y André Ventura. - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de las elecciones presidenciales de Portugal arranca este lunes su recta final con cuatro candidatos en empate técnico en la primera vuelta que se celebra este domingo, para la que se registraron unos 200.000 personas para votar anticipadamente, entre ellas el actual jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Rebelo de Sousa ha destacado este domingo que se trata de "una ventaja enorme" poder votar de manera anticipada para aquellos que "tienen "vidas complicadas", o "están constantemente viajando de un lugar a otro".

En su caso, ha explicado que ha optado por acudir a las urnas una semana antes debido la visita prevista el día 18 a su homólogo estonio, Alar Karis. "Es un derecho que otorga la democracia, y es una pena desperdiciarlo", ha dicho, incidiedo en que "uno, dos o tres" votos pueden marcar la diferencia.

Unos once millones de portugueses acuden este domingo 18 a las urnas para elegir al sucesor de Rebelo de Sousa, en la que será las undécimas elecciones para designar al jefe del Estado desde la llegada de la democracia a Portugal a partir de 1976. En caso de segunda vuelta, se celebraría el 8 de febrero.

Las últimas encuestas hablan de un empate técnico entre cuatro de los once candidatos con apenas unas décimas de diferencia en los casos del socialista José Seguro, con un 21,4 por ciento de intención de voto; y la propuesta respaldada por el Partido Liberal, João Cotrim de Figueiredo, con un 21,4 por ciento.

En tercer lugar aparece André Ventura, con el 19,7 por ciento de la intención de los electores portugueses. El líder de Chega llega a esta cita habiendo logrado ya situar a la ultraderecha como segunda fuerza política del país tras su irrupción precisamente en las presidenciales de 2021.

El líder de Chega tiene ante sí un importante test en estas elecciones para culminar la llegada al poder, con una trayectoria fulgurante cinco años, que le llevó a ser el líder de la oposición a Luis Montenegro, primer ministro y líder del Partido Social Demócrata (PSD).

En cuarto lugar aparece el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, con el 17, 4 por ciento de los votos. Aspirante independiente, ha reconocido que en caso de alcanzar la segunda vuelta aceptará el apoyo de los partidos. Para esta ronda ha contado ya con el respaldo público de un centenar de figuras del oficialismo, en detrimento de quien es su teórico candidato, Luís Marques Mendes, quinto de esta lista.

Marques Mendes, con una amplia trayectoria dentro del conservador Partido Social Demócrata (PSD), ha sido relegado este fin de semana por primera vez de las encuestas y baja al 14,5 por ciento de los apoyos de electores portugueses. Ha protagonizado una campaña en la que ha intentado mostrarse independiente del Gobierno, aunque al mismo tiempo conocedor de que sin los votos de los socialdemócratas es imposible llegar como pretende al Palacio del Belém.

"Ni amigo ni adversario del Gobierno", ha repetido este domingo en el octavo día de campaña, durante el cual se ha erigido como "el candidato de la estabilidad". En relación a la petición del voto para Gouveia e Melo por parte de un centenar de figuras cercanas a la coalición de Gobierno, ha afirmado que él también cuenta con el respaldado de electores que históricamente han optado por otros partidos.

En esa lista de once candidatos hay solo una mujer, Catarina Martins, antigua coordinadora nacional del Bloque de Izquierda, quien ha disertado en campaña en favor de la justicia social, una democracia más plural y de una "izquierda sin complejos". Los sondeos la colocan lejos de cualquier opción de ganar.