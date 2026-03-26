Canadá sanciona a cinco personas y cuatro empresas iraníes por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand - Europa Press/Contacto/Spencer Colby

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha anunciado este jueves la imposición de sanciones adicionales contra cinco personas y cuatro empresas de Irán acusadas de suministrar tecnología para la fabricación de armas de la Guardia Revolucionaria iraní.

La medida afecta a "empresarios y empresas iraníes directamente implicados en las redes de adquisición que producen y suministran tecnología sofisticada para apoyar la producción y transferencia de armas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)", ha informado en un comunicado la ministra de Exteriores, Anita Anand.

La jefa de la diplomacia canadiense ha advertido en la misma nota de que la transferencia de armas por parte de Teherán a otros actores "alimenta el conflicto armado, amenaza la soberanía de otros Estados y viola las normas internacionales" y ha destacado el anuncio como un "mensaje claro e inequívoco" contra "quienes contribuyan a las actividades desestabilizadoras de Irán".

"Canadá seguirá tomando medidas concretas para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Irán, defender el derecho internacional y apoyar al pueblo iraní en su búsqueda de libertad, dignidad y respeto por sus Derechos Humanos", ha agregado.

El Ejecutivo canadiense ha sancionado en los últimos dos años a 227 personas y 260 entidades iraníes acusadas de "intimidación, violencia y represión transnacional", ha incluido a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas --en la que también figuran el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen-- y en diciembre del pasado año confirmó la designación de Irán como "Estado extranjero que apoya el terrorismo".

Estas sanciones llegan en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo, desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán, matando al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero. Irán ha respondido desde entonces atacando territorio israelí e intereses de Washington en países del golfo Pérsico, y bloqueando el estrecho de Ormuz.