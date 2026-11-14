La candidata demócrata aventaja en casi 4 puntos a Sullivan en la carrera por el asiento de Alaska en el Senado

Archivo - La candidata a senadora por Alaska del Partido Demócrata, Mary Peltola - Mattie Neretin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Demócrata Mary Peltola ha logrado un 49,8% de votos en las elecciones para el asiento que corresponde al estado de Alaska en el Senado, según el dato publicado por el portal DDHQ basado en fuentes oficiales una vez escrutado el 91% de votos.

Peltola se impondría así a su rival por el Partido Republicano y actual senador Dan Sullivan (46,1%) y se acerca al 50% que le daría la elección directa sin necesidad de recurrir a la tabulación del voto por orden preferencial: el candidato con menos votos es eliminado y las segundas opciones de sus votantes se suman a los demás candidatos y así sucesivamente hasta que alguno supere el 50%.

"No hay forma matemática de que Sullivan gane estas elecciones. Cuando los votos restantes estén contabilizados Mary será elegida senadora de Estados Unidos por Alaska", ha destacado la campaña de Peltola en un mensaje publicado en redes sociales.

Los votos deben estar contabilizados antes del 18 de noviembre, por lo que si para esa fecha Peltola no tiene el 50% se aplicará la tabulación de las segundas opciones.

Si se confirma la victoria de Peltola el Partido Demócrata tendrá una clara mayoría de 56 senadores frente a los 44 del Partido Demócrata.