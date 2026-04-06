El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda se reúne por segunda vez con Sheinbaum en México

Iván Cepeda, candidato a las presidenciales de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del oficialismo Iván Cepeda ha informado este lunes de un segundo encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a casi dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, para las que parte como favorito.

En un mensaje publicado en sus redes sociales el candidato por Pacto Histórico ha agradecido a la mandataria mexicana por "la constructiva reunión" que mantuvieron la semana pasada como colofón a su visita por el país.

"En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia", ha escrito, acompañando el mensaje de una fotografía de ambos desde el Palacio de Gobierno.

Se trata de la segunda vez que ambos se reúnen desde que Cepeda se erigió en el candidato del oficialismo para las elecciones del 31 de mayo tras un primer encuentro en noviembre de 2025, después de imponerse en las primarias de la coalición que aupó al presidente Gustavo Petro a Casa Nariño en 2022.

Tal y como hiciera Gustavo Petro durante su campaña, Cepeda ha estado viajando en los últimos meses a varios países de gobiernos afines, tales como México, Brasil, donde se reunión con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y España, donde también tuvo ocasión de verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde Madrid, Cepeda alertó a principios de año de que la Administración de Donald Trump está intentando influir en las elecciones de mayo de 2026 con el respaldo de la ultraderecha colombiana, tal y como se ha venido repitiendo en otras citas electorales de la región, como fue el caso de Honduras.