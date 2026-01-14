Los candidatos de las presidenciales de Portugal apelan al voto útil para evitar a la ultraderecha

André Ventura, líder de Chega. - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas

Los candidatos con mayores posibilidades de pasar a una más que previsible segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Portugal están aprovechando los últimos días de campaña para apelar, aunque cada uno a su manera, al voto útil contra el ultraderechista André Ventura.

El socialista António José Seguro ha pedido a los portugueses concentrar el voto en su candidatura para lograr que en la segunda vuelta fijada para el 8 de febrero haya al menos un "demócrata" en liza. El último sondeo establece un empate técnico con Ventura, que ya ha remarcado que pretende ganar en primera ronda.

"Lo que le pido a cada portugués y a cada portuguesa es que eviten una pesadilla y para hacerlo, para dormir bien, hay que garantizar que un demócrata pueda pasara a la segunda vuelta, como es mi caso", ha reclamado desde un mercado de Lisboa, donde ha dado comienzo a la jornada de campaña de este miércoles.

"La elección es simple, quien quiera radicalismo y extremismo que vote por ese candidato", ha señalado en alusión a Ventura, mientras que los que apuesten por "la moderación, la defensa de la Constitución y la democracia", pueden apoyarle a él.

Seguro ha remarcado que la última encuesta publicada el martes "refleja que se trata de una carrera de dos" y ha minimizado el llamamiento del candidato liberal João Cotrim de Figueiredo al primer ministro conservador, Luís Montenegro, para que el PSD descarte a su propio aspirante Luís Marques Mendes, en favor de él.

Cotrim de Figueiredo no solo ha apelado al voto útil de los conservadores contra la ultraderecha, sino también contra la posibilidad de que sea el candidato socialista quien disputa la segunda vuelta. "No es un juego, si no quiere correr ese riesgo, debe pedir el voto para candidatura", ha dicho, según ha recogido el diario portugués 'Expresso'.

Se trataría de todo un "servicio a la nación", ha valorado el candidato liberal, a quien este semana una antigua asesora del partido le acusó de acoso laboral y de haber lanzado comentarios inapropiados de carácter sexual.

Mientras tanto, Montenegro tiene previsto participar este miércoles por segunda vez en la campaña de Mendes, quien ha afeado a Cotrim de Figueiredo el "exhibicionismo" y el "espectáculo" que viene protagonizando en los últimos días reclamando el apoyo del primer ministro portugués.

Por su parte, Ventura, que marcha por delante con el 24% de la intención de voto del electorado, ha reclamado el voto de la derecha para lograr llegar a la segunda vuelta con "el mayor margen de diferencia posible". El líder de Chega apuesta que su contrincante el próximo 8 de febrero será Seguro.

"La lucha más simbólica de nuestro tiempo", ha proyectado Ventura, con tan solo un punto por delante de Seguro. Ambos ya muy distanciados del 19% que recabaría Cotrim de Figueiredo y del 14% de Henrique Gouveia e Melo, almirante en la reserva que se postula como independiente y que también ha pedido el voto de la derecha tradicional para evitar el "peligro" que Chega representa para la democracia.