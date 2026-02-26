Capriles tacha de "burla a las víctimas de la persecución" que el exfiscal general sea ahora defensor del pueblo

Archivo - El exfiscal general de Venezuela Tarek William Saab, nombrado defensor del pueblo - Europa Press/Contacto/E]Avn - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles ha criticado los nombramientos de Tarek William Saab y Larry Devoe como defensor del pueblo y fiscal general respectivamente, lo que ha tachado de "mal chiste" y "burla a las víctimas de la persecución" de las autoridades de Venezuela.

"¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. A nosotros nos parece el colmo de la amnistía. Es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer (...) el responsable de la persecución (...) ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo. Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, a quienes tenemos la expectativa de que los poderes en este país cambien, que haya poderes que sirvan a los intereses de los venezolanos, no que sirvan al poder", ha señalado en declaraciones a la prensa, en alusión a Saab, que este miércoles presentó su renuncia a la Fiscalía General venezolana.

El dirigente de Unión y Cambio ha reclamado que "este tema de los poderes hay que tomárselo con seriedad, dejar de estar cuidando cargos, de estar cuidando puestos", reiterando que las designaciones de este miércoles "parecieran un mal chiste, una burla". Capriles ha aprovechado además para recordar que "después de una renuncia, de acuerdo con el procedimiento constitucional, se conforma un comité de postulaciones" y ha confirmado que su formación política participará en este, tras haber votado en contra de los nombramientos de Saab y Devoe.

"Estaremos a favor de cualquier cosa que signifique algo bueno para el país y para la gente", ha asegurado, antes de cuestionar que haya "consenso" para poner al exfiscal como defensor del pueblo. En este sentido, ha lamentado una decisión anunciada este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ante la renuncia de Saab, "cosa que yo creo que el país hubiera visto con buenos ojos, que quien ha sido responsable de esta etapa tan oscura en términos de persecución, renunciara".

En términos similares ha valorado la dimisión de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, alegando que desempeñaba "una figura prácticamente inexistente en el pueblo venezolano, o sea, está en la Constitución, pero no hace absolutamente nada".

Por otra parte, en alusión a Devoe, ha criticado que "todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de Gobierno", antes de defender que Venezuela "necesita un fiscal independiente, y un defensor del pueblo independiente, y un contralor (interventor) que controle, y un Poder Judicial independiente". "En algún momento, yo espero que se abra el debate, esperamos nosotros, sobre el funcionamiento del Poder Judicial, hablo del Tribunal Supremo", ha concluido.

Saab había ejercido como fiscal desde 2017, sustituyendo a Luisa Ortega Díaz y tras ocupar el cargo de defensor del pueblo durante tres años. Él ha sido una de las voces del chavismo más críticas con la operación de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas, que se saldó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Al frente de la Fiscalía, ha abierto numerosas investigaciones en contra decenas de opositores tales como María Corina Machado y Edmundo González, en medio de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional acerca de la supuesta persecución política de los rivales del chavismo.

Su salida se produce pocos días después de que la Asamblea Nacional sacara adelante por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, además del cierre y transformación de El Helicoide, un enorme edificio situado en Caracas y utilizado como centro penitenciario.