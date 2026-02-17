Caracas propone negociar "de buena fe" con Guyana sobre el disputado territorio del Esequibo

Archivo - Un mural en Caracas a favor del referéndum en el disputado Esequibo - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 17 Feb.

El Gobierno de Venezuela ha propuesto este martes una "negociación de buena fe" con Guyana sobre el Esequibo, si bien ha reiterado que Caracas "jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos" con respecto al disputado territorio que a día de hoy administran las autoridades guyanesas.

Con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, las autoridades venezolanas --lideradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-- han señalado en un comunicado que "el único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe".

En este sentido, han subrayado que el diálogo podría llevar al "arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra", definido por Caracas como "único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial".

"La República Bolivariana de Venezuela ratifica que, en apego al mandato popular emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela", han sentenciado.

El Gobierno ha destacado que Caracas, "durante las seis décadas de vigencia" del acuerdo, ha demostrado "su absoluto compromiso con el cumplimiento" de las obligaciones del pacto, mientras que, por el contrario, Guyana "ha violentado y desconocido" el texto firmado entre las partes.

Así, ha señalado que ha "frustrado de mala fe procesos de buenos oficios" y ha intentado "obtener títulos territoriales que nunca ha poseído a través de una irrita demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, que carece de jurisdicción para dirimir esta controversia".

Ambos países están enredados en una disputa por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, una región rica en petróleo, minerales y biodiversidad que, a menudo, aparece en los mapas venezolanos como zona de reclamación y que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana.

El territorio está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el llamado Laudo Arbitral de París de 1899.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.

En 2018, Guyana reclamó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que mediara en el conflicto. El tribunal pidió a Caracas que "se abstenga de cualquier acción" que pueda "modificar" la situación actual en el Esequibo en el marco del referéndum consultivo celebrado en diciembre de 2023 año sobre el estatus del territorio.