Caracas tilda a Marco Rubio de "obsesionado patético" por sus palabras sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha cargado contra su homólogo estadounidense, Marco Rubio, al que ha tildado de "obsesionado patético", por sus declaraciones de este martes desde Costa Rica, donde ha calificado al país latinoamericano, así como a Nicaragua y Cuba, como "enemigos de la humanidad".

"¡Marco Rubio, obsesionado patético! Parece que no puede dormir sin pensar en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Será porque, a pesar del odio que destila y sus deseos de hacer daño con bloqueos, sanciones y agresiones, estos pueblos lo han derrotado una y otra vez con dignidad y firmeza?", ha declarado a través de su canal de Telegram.

En el mismo mensaje, el jefe de la diplomacia venezolana ha criticado a Rubio, al que ha descrito como un "burócrata frustrado, que no soporta ver cómo naciones soberanas le plantan cara".

"Cuba, Nicaragua y Venezuela han demostrado que no se doblegan, que no se venden, que no claudican. Y eso es algo que el vocero de los fracasados y lacayos no soporta, porque se estrellan una y otra vez contra la dignidad de los pueblos", ha señalado.

Gil ha acusado a Estados Unidos, sin mencionarlo, de ser los "únicos enemigos de la humanidad", al señalar que "con su maquinaria de guerra y abuso, llevan décadas sembrando caos y miseria en medio mundo".

El ministro se ha sumado así a las críticas vertidas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmando que "el éxodo migratorio en Cuba es proporcional al endurecimiento del bloqueo", que priva al pueblo cubano de los "bienes esenciales". "La humanidad peligra por el neofascismo de ustedes", ha declarado.

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, de gira regional por Centroamérica, ha catalogado desde San José (Costa Rica) a los tres países anteriormente mencionados como "enemigos de la humanidad", acusándolos de haber "creado una crisis migratoria" porque "su sistema no funciona".