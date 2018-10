La Casa Blanca confirma la entrega de los restos de soldados estadounidenses por parte de Corea del Norte

Actualizado 27/07/2018 10:30:58 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado este jueves la entrega por parte de Corea del Norte de los restos de un número indeterminado de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea.

La repatriación de los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 fue uno de los acuerdos alcanzados durante una histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, el 12 de junio en Singapur.

"Un avión de la Fuerza Aérea C-17 de Estados Unidos que contiene los restos de los miembros caídos ha partido de Wonsan, Corea del Norte", ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.