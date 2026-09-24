La Casa Blanca vuelve a impedir la entrada a los periodistas de CNN, MSNOW y Politico a pesar de la orden judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - CASA BLANCA

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha vuelto a impedir este jueves la entrada a los periodistas de las cadenas de televisión CNN y MSNOW, además del diario 'Politico', a pesar de la orden judicial emitida hace unas horas y que obliga al Gobierno estadounidense a restablecer de inmediato las acreditaciones dadas a estos medios de comunicación.

Los periodistas afectados han pedido una vista judicial con el juez Tim Kelly --que emitió la orden, que dejaba en suspenso el veto durante 14 días en un duro revés para el presidente, Donald Trump--, según informaciones recogidas por el diario 'The New York Times'.

Kelly había determinado que la medida no fue ejecutada con el "debido proceso" y subrayó que "los individuos deben recibir notificación y la oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente".

Durante la audiencia judicial celebrada el miércoles, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, argumentó que las informaciones elaboradas por estos tres medios ponían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y apuntaban a que Trump, como presidente, tiene derecho a decidir quién puede acceder a la Casa Blanca.