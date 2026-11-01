Un centenar de migrantes rescatados en aguas de Grecia

Archivo - Migrantes en un puerto de Grecia - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de migrantes han sido rescatados en las últimas horas en aguas griegas del Mediterráneo en dos operaciones del Centro Nacional de Coordinación de Búsqueda y Rescate griego.

Una primera embarcación ha sido localizada con 44 personas a bordo a primera hora de este domingo a unas cuatro millas náuticas al sur de la isla de Gaudos, situada al sur de Creta, según recoge la televisión pública griega ERT.

La embarcación fue avistada por un buque de bandera francesa. Los migrantes han sido trasladados a un lugar seguro en el puerto de Karave, en Gaudos, a cargo de la autoridad portuaria.

Más tarde, otra embarcación con 55 personas a bordo fue avistada a 21 millas náuticas al suroeste de Gaudos. La Guardia Costera ha trasladado a los migrantes a Karave en medio de condiciones meteorológicas propicias.