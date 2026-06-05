La central de Zaporiyia acusa a Ucrania de violar el alto el fuego con ataques que dejan cinco heridos

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia en Energodar - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La administración de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de Rusia, ha acusado este viernes a Ucrania de violar el alto el fuego pactado solo unas horas antes en la zona para permitir los trabajos de reparación en las líneas eléctricas que suministan a la central, tras unos ataques con drones que dejan cinco heridos.

"A las 13.15 horas, durante los trabajos de ingeniería realizados en el marco del alto el fuego acordado con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzó un proyectil contra miembros del equipo de desminado del Ministerio de Defensa ruso cerca del pilar de soporte n.º 20 de la línea eléctrica de 750 kV de Dniprovska", ha denunciado las autoridades de la central en un mensaje en redes sociales.

Así, ha señalado que cinco militares resultaron heridos en el ataque y tuvieron que recibir asistencia médica "inmediata", para reiterar que se trata de una "grave violación de las garantías de la parte ucraniana respecto a la seguridad de los trabajos".

"Este incidente se produjo durante las primeras horas del alto el fuego impuesto para permitir los trabajos de restauración de la línea eléctrica de 750 kV de Dniprovska, que es esencial para la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia", ha subrayado, denunciando el ataque.

El OIEA declaró este viernes un "alto el fuego local" en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia pactado con Rusia y Ucrania para facilitar los trabajos de reparación en las líneas eléctricas y "evitar la amenaza de un accidente nuclear".

El organismo ha subrayado que durante las últimas semanas la central ha perdido además "en múltiples ocasiones" el acceso a esa única línea, lo que forzó a los generadores diésel de emergencia a suministrar electricidad a la planta. El alto el fuego de este viernes es el sexto alcanzado desde hace un año, con mediación del OIEA, para labores de reparación en la zona.