Centristas e izquierda avanzan a un tripartito en Berlín tras acordar su lucha conjunta contra el antisemitismo

La dirigente del partido La Izquierda en Berlín, Elif Eralp - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 8 Oct. (DPA/EP) -

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda han alcanzado este jueves un acuerdo para combatir el antisemismo en la ciudad-estado de Berlín, una condición clave impuesta por las dos primeras formaciones para emprender las negociaciones con vistas a un gobierno tripartito de este territorio, tras las elecciones de mediados de septiembre en las que La Izquierda fue el partido más votado.

"Protegemos la vida de los judíos, reforzamos la cohesión social y trabajamos por la paz y el entendimiento", han señalado en un comunicado conjunto al anunciar el acuerdo, que considera "innegociable" el derecho de Israel a existir.

Los representantes y diputados de las tres fuerzas políticas que incumplan los principios acordados podrían enfrentarse a la expulsión, han indicado las tres fuerzas políticas, que también se han comprometido a mantener una "clara distancia" con personas que estén relacionadas con el crimen organizado.

La Izquierda se hizo con la victoria en las elecciones del pasado 20 de septiembre, al obtener el 25,7% de los votos, derrotando a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, que gobernaba en la ciudad-estado.

Un acuerdo de coalición con Los Verdes y el SPD permitiría a su candidata, Elif Eralp, convertirse en la primera alcaldesa de Berlín procedente de La Izquierda, si bien las acusaciones por presunto antisemitismo contra este partido --que ha criticado las políticas de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza-- han complicado las conversaciones.

La polémica se intensificó después de que a una fiesta celebrada la noche de las elecciones en el barrio berlinés de Neukölln asistieran el líder de un clan de origen árabe --supuestamente vinculado al crimen organizado-- y un activista propalestino sospechoso de estar relacionado con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), catalogada como grupo terrorista por la Unión Europea.