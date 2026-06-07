Cepeda pide fijar las reglas del debate con De la Espriella y encarga investigar supuestas anomalías electorales

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha instado este sábado a su rival en la segunda vuelta electoral, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, a designar cuanto antes a los representantes encargados de negociar las condiciones de un debate entre ambos aspirantes, al tiempo que ha anunciado una investigación sobre presuntas irregularidades financieras y una supuesta compra de votos vinculadas a la campaña de su adversario.

Durante un acto celebrado en Cali, Cepeda ha afirmado que su equipo ya ha nombrado los compromisos que deberán acordar con la campaña rival las reglas, el formato y las garantías del eventual debate, una propuesta planteada tras la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo.

Según ha explicado, la celebración del encuentro permanece pendiente de que el equipo de De la Espriella designe a sus propios delegados. "Esperamos que en las próximas horas el señor De la Espriella nombre sus compromisarios", ha declarado el candidato del oficialismo, que ha acusado a su adversario de retrasar el proceso de preparación del debate.

En este contexto, Cepeda ha anunciado que trasladará una invitación formal a los canales RCN, Caracol y RTVC para que actúen como anfitriones y retransmisores del cara a cara electoral. El aspirante sostuvo que estas cadenas podrían garantizar una amplia difusión del evento y facilitar su celebración en el menor plazo posible.

"Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero para hacerlo lo primero es pactar unas mínimas reglas con la contraparte", ha manifestado.

El candidato ha reiterado además la disposición de su campaña a participar en el debate y ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos previos sobre las condiciones de su desarrollo para garantizar la transparencia y el equilibrio entre ambas candidaturas.

SUPUESTA COMPRA DE VOTOS VINCULADAS A LA CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA

Por otra parte, Cepeda ha informado de que ha encargado al abogado y defensor de los Derechos Humanos Miguel Ángel del Río la recopilación de información y la presentación de las acciones legales que correspondan en relación con presuntas irregularidades financieras y una supuesta compra de votos vinculadas a la campaña de De la Espriella.

En la misma línea, ha denunciado la existencia de lo que ha calificado como una "campaña sucia" dirigida contra su candidatura mediante el uso de estructuras digitales y herramientas de inteligencia artificial. Según ha asegurado, su equipo dispone de indicios suficientes para impulsar una investigación que podría derivar en actuaciones ante la Justicia.

"Tenemos suficientes elementos para proceder a realizar una investigación rigurosa que va a culminar en una acción que tenga carácter penal", ha afirmado..

Cepeda ha manifestado finalmente su confianza en que ambas campañas logren cerrar en los próximos días los acuerdos necesarios para concretar la fecha, el formato y el escenario del debate presidencial, considerado uno de los principales hitos de la recta final de la campaña electoral colombiana.