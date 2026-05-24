Cerca de 30 muertos por un corrimiento de tierra en una mina ilegal de oro en la provincia angoleña de Bengo

Archivo - Bandera de Angola - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 28 personas han muerto este sábado a casusa de un deslizamiento de tierra registrado en una explotación minera artesanal situada en la localidad de Nambuangongo, en la provincia angoleña de Bengo, donde varias personas realizaban actividades ilegales de extracción de oro, según ha informado la agencia angoleña de prensa (Angop).

El Servicio de Protección Civil y Bomberos (SPCB) de Bengo ha informado en un comunicado recogido por el mismo medio de que, hasta el momento, se ha rescatado con vida a cuatro personas, que han sido trasladadas a un centro de salud local para recibir asistencia médica.

No obstante, las autoridades locales han señalado que las tareas de búsqueda y rescate continúan en la zona afectada, por lo que no descartan que el número de fallecidos pueda ir en aumento durante las próximas horas y a medida que avancen estas operaciones.

"El Servicio de Protección Civil y Bomberos de Bengo está supervisando las operaciones de búsqueda, rescate y recopilación de información relacionadas con el deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026", recoge el comunicado difundido por el organismo.

Asimismo, el Mando Provincial del SPCB en Bengo ha indicado que un equipo multisectorial permanece desplegado en el lugar desde primera hora del día para evaluar la magnitud de lo sucedido.

Las autoridades han señalado también que el área donde se produjo el derrumbe es de difícil acceso y presenta problemas de comunicación, circunstancias que están complicando tanto las labores sobre el terreno como la difusión de información sobre el incidente.