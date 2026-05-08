Chad decreta el estado de emergencia durante 20 días en el lago Chad tras el último ataque de Boko Haram

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby (archivo) - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han decretado el estado de emergencia durante 20 días en la provincia de Chad tras el ataque perpetrado esta semana por presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram contra una base militar chadiana en Barka Tolorom, situada en la cuenca del lago Chad, que se saldó con la muerte de al menos 23 militares, según el balance oficial.

El decreto ha sido aprobado durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente, Mahamat Idriss Déby, que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y en el que solo se ha debatido esta propuesta, según ha informado la Presidencia chadiana.

De esta forma, el estado de emergencia estará en vigor hasta el 27 de mayo, en medio del refuerzo de las operaciones de seguridad en la zona contra presuntos integrantes de Boko Haram, que cuentan con posiciones en puntos de la cuenca del lago Chad.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas chadianas confirmó el martes que 23 soldados murieron y otros 26 resultaron heridos por el ataque, firmemente condenado por Déby, quien recalcó que "ante la barbarie, Chad se mantiene firme, unido e inquebrantable". "El oscurantismo nunca prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación, hasta que esta amenaza sea completamente erradicada", zanjó.

Chad ha lanzado durante los últimos años numerosas operaciones para combatir contra la presencia en la zona de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) -- responsables de varios ataques durante los últimos meses--, en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.