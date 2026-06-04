China asegura que EEUU no puede justificar el bloqueo a Cuba con "acusaciones inventadas"

Archivo - Plaza de la Revolución de La Habana durante la pandemia de coronavirus - Guillermo Nova/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han asegurado este jueves que Estados Unidos no puede justificar el bloqueo y las sanciones a Cuba con "acusaciones inventadas y difamaciones infundadas", en un momento en el que Washington está redoblando las denuncias contra instituciones cubanas, empresas como el conglomerado Grupo de Administración Empresarial (GAESA) y ha acusado formalmente por cuatro homicidios a Raúl Castro, histórico líder de la revolución y expresidente cubano.

"Estados Unidos no puede justificar el bloqueo y las sanciones ilegales contra Cuba con acusaciones inventadas y difamaciones infundadas. Esas sanciones unilaterales y ese embargo, que se remontan a décadas atrás, han causado estragos en la economía y la población de Cuba, y cuentan con una amplia oposición por parte de la comunidad internacional", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, en una rueda de prensa.

En este sentido, Pekín ha subrayado su apoyo "firme" a la isla subrayando su soberanía y seguridad nacional y el "rechazo a la injerencia externa". "La parte estadounidense debería atender al llamamiento de la comunidad internacional y poner fin de inmediato a todo su bloqueo, sanciones, coacción y presiones contra Cuba", ha destacado.

La Habana trata de zafarse de la presión económica ejercida por Estados Unidos, que desde comienzos de año se ha agudizado con un bloqueo al suministro energético. Las autoridades cubanas mantienen canales abiertos sobre una salida a la crisis mientras denuncian la "amenaza militar contra Cuba y el bloqueo energético y total del suministro de combustible", si bien Washington insiste en cambiar el sistema y el liderazgo de la isla y ha ofrecido una relación directa con el pueblo cubano, en una llamada a deshacerse de las autoridades comunistas que dirigen la isla desde 1959.