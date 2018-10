China cancela sus negociaciones comerciales con EEUU, según medios estadounidenses

Publicado 22/09/2018 6:37:32 CET

SHANGHÁI, 22 Sep. (Reuters/EP) -

China ha cancelado las negociaciones comerciales programadas con Estados Unidos y no enviará al viceprimer ministro, Liu He, a Washington la próxima semana, según ha informado el diario norteamericano 'The Wall Street Journal', citando fuentes propias.

El periódico sostiene que una delegación china de nivel medio iba a viajar a Washington antes de la visita de Liu, pero dicho encuentro también habría sido cancelado.

A principios de esta semana, China sumó aranceles a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares después de que Washington determinara gravámenes a las importaciones desde el gigante asiático valuadas en 200.000 millones de dólares. La creciente disputa ha generado preocupación en los mercados.

Un funcionario de la Casa Blanca había dicho el viernes que Estados Unidos está evaluando la respuesta de China a los últimos aranceles impuestos por el Gobierno del presidente Donald Trump, pero todavía no tiene una fecha definida para nuevos aranceles.