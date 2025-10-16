China condena las sanciones de Reino Unido contra sus refinerías y asegura que violan el Derecho Internacional

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han condenado este jueves las sanciones impuestas por Reino Unido contra Rusia, que incluyen medidas contra refinerías, plantas gasificadoras y empresas portuarias chinas, al considerar que estas "violan el Derecho Internacional" y son restricciones "unilaterales" que "no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado que Pekín se opone "de forma contundente" a cualquier medida de este tipo y ha expresado su "total rechazo" a las represalias adoptadas contra compañías chinas por parte de Reino Unido.

Lin ha afirmado que las autoridades han presentado las quejas pertinentes ante la parte británica, que asegura que estas empresas están vinculadas al sector energético ruso, al que estarían prestando apoyo ante las medidas adoptadas por la comunidad internacional en el marco de la invasión de Ucrania.

"Ante la crisis de Ucrania, China siempre ha mostrado su compromiso con un proceso de paz. Los intercambios y la cooperación entre empresas chinas y rusas no deben interferir ni verse afectados. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", ha apuntado.

Este mismo jueves, Lin ha descartado cualquier acción cibernética contra los sistemas informáticos del Gobierno de Reino Unido, tal y como venían denunciando algunos ex altos cargos británicos, que apuntaban a "agentes estatales chinos" como responsables de actos de este tipo durante la última década, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"Estas acusaciones son puras calumnias y difamaciones. Pedimos a quienes se encuentran detrás de ellas que dejen de hacer este tipo de comentarios y acaben con esta manipulación política", ha destacado.