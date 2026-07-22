China exige a EEUU respetar los "intereses" de Pekín y sus principios fundacionales

Archivo - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha exigido este miércoles a Estados Unidos durante un encuentro con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que respete los intereses fundamentales" de Pekín y los principios fundacionales del gigante asiático, como el de 'una sola China'.

Wang ha dejado así "clara" la postura de China ante las recientes declaraciones y acciones "negativas" de Washington hacia el país, por lo que ha instado a Rubio a actuar con respeto y evitar un aumento de las tensiones respecto a cuestiones de vital importancia como la situación de Taiwán, territorio al que Estados Unidos sigue vendiendo armas.

Asimismo, ha afirmado que las responsabilidad compartida de ambos países es "seguir el camino trazado por los dos jefes de Estado, eliminar las injerencias y superar los obstáculos", además de "garantizar el consenso alcanzado por los líderes para que se traduzca en acciones".

Para ello, ha apostado por impulsar "la paz y la tranquilidad a nivel internacional mediante la estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos", además de "reforzar la cooperación internacional a través de la interacción constructiva entre ambos países".

Wang ha destacado que las partes han descrito la reunión como "pragmática, positiva y constructiva", y han acordado aprovechar el papel de los canales políticos y diplomáticos existentes para prepararse para "la siguiente etapa de intercambios de alto nivel y promover un progreso sustancial en la relación estratégica constructiva y estable" entre los dos países.

Sus palabras llegan durante una reunión sostenida entre las partes en los márgenes de la cumbre de ministros de Exteriores de países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se está celebrando durante esta semana en Manila, la capital de Filipinas.

Por su parte, Rubio ha destacado que se tratas de los "dos países más poderosos del mundo", por lo que "hay que relacionarse a pesar de las diferencias". "Nuestro trabajo es gestionar esto para que esas diferencias nunca estén fueras de control, creo que hay escenarios donde poder colaborar", ha apuntado durante una rueda de prensa, al tiempo que ha manifestado que también han abordado la futura visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, prevista para septiembre.

Pekín considera que Taiwán es parte inalienable de China, por lo que ha reiterado que el respeto al principio de 'una sola China' es una condición "indispensable" para los Estados que deseen establecer o mantener las relaciones diplomáticas con el país asiático.