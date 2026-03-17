China "expulsa" un barco pesquero japonés en las disputadas aguas de las islas Senkaku

Archivo - Bandera de Japón (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de China (GCC) ha informado este martes de que ha "expulsado" a un barco pesquero japonés por entrar "ilegalmente" en las disputadas aguas de las islas Senkaku, ubicadas en el mar de China Oriental y conocidas por Pekín como Diaoyu.

"El 16 de marzo, el pesquero japonés 'Asamaru' invadió las aguas territoriales de las islas Diaoyu Dao, territorio chino. Buques de la Guardia Costera de China tomaron las medidas administrativas necesarias y emitieron advertencias para su expulsión, de conformidad con la ley", ha indicado en un breve comunicado.

La Guardia Costera --que ha instado a Tokio a "cesar de inmediato toda violación y acto de provocación en dichas aguas"-- ha señalado que seguirá llevando a cabo "operaciones de vigilancia", "en las aguas que rodean las islas Diaoyu para salvaguardar la soberanía nacional y los derechos marítimos" de China.

Tanto China como Japón han mantenido durante años un pulso diplomático por la soberanía de este grupo de islas deshabitadas, que se sitúa en el mar de China Oriental y cuya administración recae desde 1972 en Tokio, que las denomina Senkaku.

La insistencia de Pekín en la soberanía sobre Senkaku/Diaoyu es parte de sus amplias reclamaciones territoriales en el Pacífico, incluyendo en el mar de China Meridional. Taiwán también reclama las citadas islas --a las que llama Diaoyutai--, si bien ha firmado acuerdos de acceso para sus pescadores con Japón y no participa activamente en la disputa marítima.