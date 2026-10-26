China felicita a Lula por su victoria electoral en Brasil y aboga por reforzar los lazos bilaterales

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha felicitado este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones en el país sudamericano, y ha abogado por reforzar los lazos bilaterales entre ambos países.

"China felicita a Lula por su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales y está preparada para trabajar con Brasil para seguir avanzando en la construcción de una comunidad entre China y Brasil con un futuro compartido", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Así, ha declinado hacer comentarios sobre las afirmaciones del rival de Lula, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, rechazando los resultados y se ha limitado a comentar que Pekín "respeta la elección del pueblo brasileño", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

La comisión electoral ha indicado que Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%.