China insiste en que la "urgencia" es poner fin a la guerra en Irán y apoya "todos los esfuerzos" diplomáticos

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en declaraciones desde Pekín. - Europa Press/Contacto/Li Xin

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han insistido este miércoles en que "la prioridad más urgente" en el contexto de la guerra en Irán es poner fin a los combates, tras recalcar que Pekín apoya "todos los esfuerzos" diplomáticos para que cesen las hostilidades.

"La prioridad más urgente ahora es poner fin a los combates. La solución pasa por el diálogo y la negociación", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa.

En este sentido, ha subrayado que Pekín "apoya todos los esfuerzos que contribuyan a aliviar las tensiones, calmar la situación y restablecer el diálogo".

Estas declaraciones llegan cuando las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

En la misma línea, países como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que Trump ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.