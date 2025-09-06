China investiga por corrupción a un exresponsable del regulador bursátil

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado la apertura de una investigación por presunta corrupción contra un antiguo responsable de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores (CSRC), Yi Huiman, que había sido apartado del puesto hace más de un año sin que se hiciesen públicos los motivos.

Yi, que ejercía al menos hasta ahora de subdirector dentro de un comité económico que asesora al Gobierno, fue destituido en febrero de 2024 del organismo responsable de vigilar la actividad bursátil y se le acusa de "presuntas violaciones graves de la disciplina y las leyes".

Así consta en un comunicado difundido este sábado por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) del Partido Comunista de China y la Comisión Nacional de Supervisión (CNS) y recogido por la agencia de noticias oficial Xinhua. En esta nota, las autoridades no especifican los hechos investigados o si pudo haber malversación de fondos.

El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició tras llegar al poder en 2012 una campaña contra la corrupción que se ha saldado en la última década con la caída de responsables políticos y empresariales. En el caso de los delitos más graves, la legislación china contempla incluso la pena de muerte.