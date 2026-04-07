China muestra su "preocupación" ante posibles cambios en la política de Japón sobre la exportación de armas

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han expresado este martes su "preocupación" ante posibles cambios en la política de Japón sobre la exportación de armas letales y ha lamentado que esto puede marcar un "giro significativo" y una "grave violación" de las declaraciones y documentos internacionales firmados en el pasado.

"Esto va en contra de las normas y la Constitución de Japón y puede sabotear las salvaguardas institucionales diseñadas para evitar que se reavive el militarismo japonés. Hemos visto que hay encuestas que apuntan a que la mayoría de los japoneses se oponen a retirar los controles a la exportación de armamento", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha aclarado que "hay indicios de que la extrema derecha japonesa está presionando para lograr una política más ofensiva y expansionista en materia de defensa", según ha recogido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

"La remilitarización de Japón está avanzando. Esta es la realidad, con una hoja de ruta concreta y pasos a seguir, y esto supone una amenaza para la paz y la estabilidad en la región", ha afirmado.

Es por ello que ha pedido a la comunidad internacional "mantenerse atenta y rechazar de forma contundente cualquier movimiento temerario que apunte a un neomilitarismo japonés". "Pedimos a la parte japonesa que reflexione sobre esto y sobre su historia militar, que honre sus compromisos y que abandone esta senda", ha apuntado.

Sus palabras llegan a medida que el Gobierno japonés --encabezado por la ultraderechista Sanae Takaichi-- desarrolla una nueva política encaminada a retirar la prohibición para la exportación de armas letales. Está previsto que, en caso de que la medida sea adoptada, el Parlamento sea notificado, si bien carece de poder real para evitar esta decisión.