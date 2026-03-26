China pide "aprovechar las oportunidades para la paz" y apela a "unas conversaciones sinceras" entre EEUU e Irán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha pedido este jueves "aprovechar las oportunidades para la paz" y ha apelado a unas "conversaciones sinceras" entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones".

"Todas las partes deben avanzar en la misma dirección y crear condiciones para lanzar unas conversaciones de paz realmente significativas y sinceras", ha sostenido, antes de reseñar que China "está preparada para seguir jugando un papel constructivo a tal fin".

Así, ha hecho hincapié en que el gigante asiático ha reiterado desde el inicio del conflicto que "una guerra prolongada no beneficia los intereses de nadie y solo causará más víctimas, pérdidas innecesarias y una mayor propagación del conflicto, si continúa", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado durante los últimos días que ya hay conversaciones en marcha con Irán, si bien Teherán niega que este envío de "mensajes" por parte de Washington a través de mediadores suponga un proceso de negociaciones.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.