China rechaza las acusaciones de Zelenski sobre su supuesto interés en "obstaculizar" a la cumbre de Suiza

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha rechazado este lunes las acusaciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre su supuesto interés en "obstaculizar" a toda costa la cumbre de paz que acoge Suiza el 15 y el 16 de junio y recuerda que Pekín "no ha entregado armas, ni ha creado ni forma parte de la crisis de Ucrania".

"China no proporciona armas a las partes en conflicto y controla estrictamente la exportación de artículos de doble uso, lo que es ampliamente aplaudido por la comunidad internacional", ha dicho en respuesta a los reproches de Zelenski la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

"Nuestro relación comercial se hace de manera abierta. Nuestro comercio con Rusia sigue las reglas de la Organización Mundial del Comercio, los principios del mercado y no tiene como objetivo ningún tercero", ha remarcado la portavoz.

Mao también ha hecho mención a "estadísticas" que muestran que más del 60 por ciento de las importaciones rusas para la fabricación de armas y de "artículos de doble uso" provienen de Estados Unidos y sus socios. Un asunto, ha recordado, del que el propio Zelenski es consciente a tenor de declaraciones al respecto.

En respuesta a la decisión de China de no acudir a la cumbre sobre Ucrania que se celebra en los próximos días en Suiza, Mao ha señalado que desde Pekín son partidarios de apoyar "todas" las iniciativas que buscan poner fin a la guerra.

"China ha enfatizado repetidamente que la conferencia internacional de paz debe cumplir con tres elementos importantes, a saber, el reconocimiento tanto de Rusia como de Ucrania, la participación igualitaria de todas las partes y la discusión justa de todos los planes de paz", ha recordado.

"En lo que respecta a China, la reunión todavía no parece reunir estos tres elementos y es exactamente por eso que China no podría participar en la reunión", ha zanjado la portavoz, para quien la postura de Pekín es "justa y equitativa".

Asimismo, ha subrayado que no corresponde a ningún país el juzgar las aspiraciones de paz de otro por asistir o no a una cumbre determinada. "China espera sinceramente que una conferencia de paz no se convierta en una plataforma utilizada para crear una confrontación de bloques", ha dicho.

"No asistir no significa no apoyar la paz. Algunos países, incluso si participan, no necesariamente desean de todo corazón que cese el conflicto (...) China nunca se ha quedado de brazos cruzados ni ha avivado las llamas, y mucho menos se ha beneficiado del conflicto", ha zanjado.