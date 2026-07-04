China releva su flotilla de patrulla al este de Taiwán para seguir velando por el cumplimiento de la ley en esas aguas

Archivo - Agentes de las fuerzas del orden a bordo del buque 'Sandu' de la Guardia Costera de China (CCG) en el mar de China Meridional (archivo) - Europa Press/Contacto/Mao Jun - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de China ha anunciado este sábado el relevo de la flotilla encargada de las patrullas de vigilancia y aplicación de la ley en las aguas situadas al este de Taiwán, una zona donde Pekín mantiene de forma habitual operaciones marítimas en el marco de sus reivindicaciones de soberanía.

Según ha informado en un comunicado el portavoz del organismo, Jiang Lue, el grupo de buques liderado por el 'CCGS Xiushan' ha asumido las tareas que hasta ahora desempeñaba la flotilla encabezada por el 'CCGS Daishan', con el objetivo de dar continuidad a las operaciones de patrulla en esa área.

De acuerdo con la Guardia Costera china, el grupo del 'Daishan' había desarrollado desde el pasado mes de junio diversas misiones, entre ellas patrullajes marítimos, inspecciones y verificación de embarcaciones, labores de protección de la actividad pesquera y operaciones de búsqueda y rescate.

El organismo sostiene que el fin último de estas actuaciones es garantizar la seguridad de la navegación y el desarrollo ordenado de las actividades marítimas, así como proteger los derechos e intereses de los pescadores que operan en la zona, incluidos los procedentes de Taiwán.

En su comunicado, la Guardia Costera ha asegurado que mantendrá este tipo de despliegues en las aguas que considera bajo jurisdicción china y ha reiterado que continuará realizando patrullas de aplicación de la ley para defender lo que ha descrito como la soberanía territorial los derechos e intereses marítimos de China.

Este anuncio se produce en un contexto de continuas operaciones marítimas y aéreas de Pekín en las inmediaciones de Taiwán, donde las actividades de la Guardia Costera china se han convertido en un componente habitual de la estrategia del Gobierno de Xi Jinping para reforzar su presencia en el estrecho y en las aguas circundantes. Taiwán, que se gobierna de forma autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de la República Popular China sobre la isla.