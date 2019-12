China y Seúl alivian tensiones diplomáticas con la visita "casi segura" de Xi a Corea del Sur en 2020

Publicado 26/12/2019 4:59:19 CET

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y el primer ministro de China, Li Keqiang, se saludan durante la cumbre que ambos países han mentenido junto a Japón en la ciudad china de Chengdú. - REUTERS / POOL NEW

PEKÍN, 26 Dic. (DPA/EP) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha dicho este miércoles que visitará "casi seguro" Corea del Sur durante el primer semestre de 2020, como muestra por parte de ambos países de volver a la cordialidad en sus relaciones después de que se enfriasen hace un par de años por la decisión de Seúl de albergar defensas antimisiles de Estados Unidos en su territorio.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, lanzó la invitación a su homólogo chino a través del primer ministro de China, Li Keqiang, durante la cumbre celebrada este lunes en Chengdú, en la que también estuvo presente el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Los tres vecinos del noroeste de Asia se han reunido para estrechar lazos económicos y de cooperación y, además, han anunciado que trabajarán juntos para lograr que Corea del Norte y Estados Unidos retomen sus conversaciones para llevar a cabo una desnuclearización pacífica en la región.

Xi ya aceptó anteriormente una invitación de Abe para ir a Japón en la próxima primavera.

"Las relaciones entre Japón y China están mejorando constantemente", ha dicho Abe al comienzo de su reunión con Li. No obstante, ha matizado que no se producirá una verdadera mejora si no existe estabilidad en el mar del Sur de China.

En otro orden de cosas, el primer ministro japonés ha instado también a Li a eliminar rápidamente las restricciones en las importaciones de productos alimenticios nipones.