China tilda de "inaceptable" el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín en septiembre de 2025 (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha tildado este jueves de "inaceptable" el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos y ha vuelto a pedir un fin de las hostilidades para "evitar que la situación quede fuera de control" en Oriente Próximo.

"Nos oponemos de forma consistente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El asesinato de líderes del Estado de Irán y los ataques contra objetivos civiles son absolutamente inaceptables", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa.

Así, ha mostrado la sorpresa de Pekín por las afirmaciones desde el Gobierno de Israel sobre la existencia de autorización al Ejército de Israel para asesinar a cualquier alto cargo iraní sin necesidad de permiso "adicional", después de anunciar el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani.

"China pide a las partes implicadas que cesen inmediatamente las acciones militares y eviten que la situación se salga de control en la región", ha sostenido Lin, tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'. "Un alto el fuego y un cese de hostilidades son la aspiración común de la comunidad internacional", ha apostillado.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran, además de Lariyani, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios altos cargos del Gobierno --entre ellos los ministros de Defensa e Inteligencia--, el Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.