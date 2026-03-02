El CICR denuncia que la expansión regional de la guerra en Irán pone en "grave peligro" a los civiles

Un edificio en llamas tras un ataque de Israel en Libano. - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado este lunes la expansión regional del conflicto en Irán, asegurando que la escalada de hostilidades en todo Oriente Próximo "está poniendo en grave peligro la vida de la población civil".

En un comunicado, la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, ha alertado de las consecuencias de la ampliación del conflicto, después de que al ataque inicial de Estados Unidos e Israel contra Irán le hayan seguido represalias iraníes contra países del Golfo y un reinicio de los bombardeos israelíes en Líbano.

"La expansión de las hostilidades en Oriente Próximo está poniendo en grave peligro la vida de la población civil. La magnitud de las principales operaciones militares que se están intensificando en la región corre el riesgo de arrastrar a Oriente Próximo a otro conflicto armado a gran escala que sobrepasará cualquier respuesta humanitaria", ha advertido.

La presidenta del CICR ha insistido en que se perderán más vidas civiles si no se ponen en marcha "medidas urgentes para rebajar la situación y respetar las normas de la guerra". "Los civiles ya están sufriendo las consecuencias de la guerra. Todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de respetar las normas de la guerra, que son inequívocas", ha insistido.

Así, Spoljaric ha reiterado que los civiles y la infraestructura civil deben quedar al margen de las hostilidades, mientras que las escuelas deben seguir siendo "espacios de aprendizaje donde los niños puedan sentirse seguros y protegidos de los ataques", y los hospitales deben seguir siendo "lugares dedicados a salvar vidas".

La organización humanitaria ha pedido igualmente que se proteja al personal médico y los equipos de primera respuesta y que se les permita llevar a cabo su labor con seguridad. "Todas las partes deben permitir y facilitar un acceso seguro y sin restricciones para que la asistencia humanitaria imparcial llegue a quienes la necesitan", ha expuesto.