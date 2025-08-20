La CIDH otorga medidas cautelares a dos opositores del partido venezolano Primero Justicia

Archivo - Bandera de Venezuela en Zulia, en Maracaibo (Venezuela) - Rafael Angel Araujo / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado este miércoles medidas cautelares al vicepresidente de organización regional de Primero Justicia (PJ), Pedro Miguel Guanipa, y al alcalde en funciones del municipio de Maracaibo Rafael Ramírez Colina para "salvaguardar sus derechos" ante el riesgo que corren en Venezuela.

"Ambos se encuentran privados de libertad en situación de aislamiento e incomunicación, sin información sobre su estado de salud ni condiciones de detención en Venezuela. El Estado no proporcionó información a la CIDH", ha señalado en un comunicado.

El organismo ha asegurado que ambos "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia", ya que "sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable en Venezuela" debido a "su condición de privación de la libertad desde 2024".

La CIDH ha argumentado que ambos no tienen comunicación con sus familiares, por lo que ha instado a las autoridades venezolanas a llevar a cabo las medidas pertinentes "para asegurar que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables".

En este sentido, el organismo ha pedido que se facilite el contacto con sus familiares y abogados, "dándoles pleno acceso al expediente judicial; que se haga una valoración médica sobre su estado de salud, así como que informe "de manera oficial" sobre su situación jurídica, entre otras.

Guanipa, director de la Alcaldía de Maracaibo desde 2021 y hermano del también opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido en septiembre de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras intentaba cruzar la frontera hacia Colombia.

Juan Pablo Guanipa --también detenido-- fue acusado por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red criminal cuyo objetivo era "sabotear y generar violencia" de cara a las elecciones regionales del 25 de mayo.

Por su parte, Colina, quien milita en Primero Justicia, fue detenido junto a un grupo de funcionarios en octubre de 2024 en el ejercicio de sus funciones en la capital del estado de Zulia Maracaibo por efectivos del Sebin.

Colina, acusado por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción, apoyó la candidatura del candidato opositor Edmundo González, ahora exiliado en España, a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y acudió pocos días antes a una manifestación en Zulia junto a miles de sus simpatizantes.

La crisis en Venezuela y posterior represión de la oposición se ha agravado desde que Maduro reclamó su victoria en las elecciones presidenciales --ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo--si bien tanto la oposición, como su candidato Edmundo González, aseguraron que el proceso no fue limpio.