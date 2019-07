Cientos de manifestantes se concentran en el aeropuerto de Hong Kong al grito de "Hong Kong libre"

HONG KONG, 26 Jul. (Reuters/EP) -

Cientos de manifestantes pro democracia se han concentrado este viernes al grito de "Hong Kong libre" ante el aeropuerto de la antigua colonia británica, en un momento en el que las autoridades del vecino Singapur han pedido a sus ciudadanos que no se acerquen al territorio hongkonés.

Las autoridades aeroportuarias han afirmado que los vuelos no se verán afectados por la protesta aunque han aconsejado a los pasajeros que lleguen con más antelación ante el riesgo de que haya cancelaciones.

Hong Kong volvió a pasar a dominio de China en 1997 y en los últimos dos meses ha vivido su peor crisis por las manifestaciones masivas contra la ley de extradición a territorio continental chino impulsada por la jefa del Gobierno hongkonés, Carrie Lam.

Las movilizaciones, que se han sucedido casi a diario y han ido ganando intensidad, han llevado al Gobierno central chino a advertir de que las protestas suponen un ataque a la soberanía de Pekín en la antigua colonia británica.

Lo que comenzó como una protesta de rechazo a la ley de extradición, ya suspendida, se ha convertido en toda una movilización a favor de una mayor democracia en Hong Kong, con los manifestantes exigiendo la dimisión de Carrie Lam y con los turistas chinos sin poder acceder al territorio hongkonés por decisión de las autoridades.

Algunos manifestantes, protegidos con cascos y sentados en la zona de llegadas del aeropuerto, han exhibido pancartas que piden al Gobierno que retire la ley de extradición, que está suspendida pero todavía registrada en el Parlamento, y gritado y cantado lemas como "Hong Kong libre".

"El mundo ha estado mirándonos en las últimas semanas", ha dicho Jeremy Tam, un expiloto y parlamentario que ha ayudado a organizar la protesta junto a otros empleados del sector aeronáutico. "Creemos simplemente que el aeropuerto es la vía más directa para explicar a todos los turistas lo que está pasando en Hong Kong", ha señalado.

Singapur ha emplazado a sus ciudadanos en una recomendación de viaje emitida este viernes a evitar las zonas de Hong Kong en las que están teniendo lugar las protestas. "Si están ya en Hong Kong, deberían tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad personal", ha indicado. "Las protestas que se espera que sean pacíficas pueden tener el potencial de convertirse en violentas sin aviso previo", ha añadido. Algunos manifestantes han entregado folletos a los turistas en los que explican los motivos de sus manifestaciones.

"Free Hong Kong!"



Less than 2 hours in, the crowds have significantly grown at the airport #HongKongProtests #香港 #反送中 pic.twitter.com/OT6lhNxoXp