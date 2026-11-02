Cinco explosiones sacuden la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico

Archivo - Vista del estrecho de Ormuz y de la isla de Qeshm - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se han producido cinco explosiones en la isla de Queshm, en la parte norte del estrecho de Ormuz, en el lado iraní, según ha informado la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Un corresponsal de IRNA ha indicado que las explosiones se han producido de forma consecutiva y dada la intensidad de las mismas parece que estarían localizadas en el interior de la isla.

Vecinos de Qeshm han informado del avistamiento de dos aviones volando en la zona, pero no se ha podido confirmar si las explosiones estaban relacionadas.

Fuentes locales y provinciales iraníes no han dado por el momento ninguna información sobre lo ocurrido.