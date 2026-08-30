Cinco muertos y 38 heridos en un choque entre un autobús y un camión en la región rusa de Stávropol

Archivo - Accidente de tráfico en Rusia - Europa Press/Contacto/Georgy Povetkin

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras 38 han resultado heridas, entre ellas 10 niños, tras chocar de madrugada un autobús de pasajeros contra un camión en la región de Stávropol, al sur de Rusia, según han informado las autoridades locales.

El siniestro se ha producido alrededor de las 01.00 horas del domingo (hora local). De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor de un autobús de la marca Setra, que cubría la ruta entre Georgia y Moscú, circulaba a una velocidad inadecuada y no guardó la distancia de seguridad requerida con un camión que transitaba por delante.

"En el autobús viajaban 43 pasajeros, 38 de los cuales resultaron heridos y cinco fallecieron. Diez de los heridos eran niños. Cinco niños ya han sido dados de alta del hospital, cinco permanecen hospitalizados, dos de ellos menores de siete años, en cuidados intensivos", ha declarado un policía a la agencia rusa Interfax.

Tras el impacto por alcance con el vehículo pesado, el autobús perdió el control, se salió de la calzada y cayó por una zanja. Agentes de la policía de tráfico y equipos de investigación trabajan en el lugar del accidente para esclarecer los hechos y coordinar la atención médica de las víctimas.