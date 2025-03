La coalición de Gobierno de Israel tumba la ley para crear una comisión de investigación sobre el 7 de octubre

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de la coalición de Gobierno de Israel han tumbado este miércoles la ley para crear una comisión estatal de investigación sobre los fallos en materia de seguridad durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra suelo israelí.

La votación, que se ha resuelto con 39 votos a favor y 51 en contra de crear dicha comisión, ha dado carpetazo a un proyecto de ley que habría permitido abrir las pesquisas necesarias para analizar "sin autorización previa del Gobierno" actuaciones en el marco de cualquier caso "de importancia pública excepcional", lo que incluía los ataques de Hamás.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha indicado que "no confiará en una comisión cuyos miembros sean elegidos por el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, una figura contra la que ha arremetido en varias ocasiones, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

La comisión en cuestión habría contado con la capacidad para investigar lo ocurrido aquel día mediante citaciones y de forma completamente independiente del Gobierno. Estaba previsto que los miembros fueran elegidos por Amit, si bien el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha rechazado en reiteradas ocasiones la apertura de este tipo de pesquisas.

La oposición ha acusado a los diputados de los partidos gubernamentales de "no buscar siquiera la posibilidad de hallar consensos" sobre un sistema de elección alternativo para la composición de la comisión. El pasado mes de enero, los diputados de la coalición rechazaron una ley similar en otra votación que se saldó con 45 votos a favor y 53 en contra.

"Aquellos que no tienen nada que ocultar no deben temer el establecimiento de una comisión de investigación estatal", ha aseverado el partido Unidad Nacional en un comunicado.