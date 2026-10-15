La coalición liderada por Arabia Saudí asegura haber derribado un misil de crucero cerca de Medina

Archivo - La Mezquita del Profeta, en la ciudad de Medina, Arabia Saudí (archivo) - Ashraf Amra / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición liderada por Arabia Saudí ha asegurado este jueves haber interceptado un misil de crucero lanzado por los hutíes de Yemen sobre la región de Medina, en la que se encuentra una de las ciudades más sagradas del islam, si bien los rebeldes han negado haber lanzado ataque alguno contra el país en las últimas horas.

El portavoz de la coalición, Turki al Malki, ha señalado en un breve mensaje en redes sociales que "un misil de crucero ha sido interceptado y destruido en la región de Medina", sin más detalles al respecto. Hace días, la coalición denunció un ataque con drones por parte de los hutíes contra la ciudad, algo negado por los rebeldes.

De hecho, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha negado que los rebeldes hayan llevado a cabo "operaciones contra territorio saudí" durante este jueves. "Las afirmaciones del enemigo saudí sobre un ataque contra Medina son una grave y flagrante invención", ha dicho en un mensaje en redes sociales.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.