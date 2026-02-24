La Coalición de Voluntarios se compromete a elevar la presión contra Rusia y le exige que negocie un alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa en Kiev. - DATI BENDO - EUROPEAN COMMISSION

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de Voluntarios, la treintena de países que apoyan a Ucrania en su defensa a largo plazo ante la agresión de Rusia, ha reiterado este martes su compromiso con elevar la presión contra Moscú, al tiempo que ha exigido que las autoridades rusas participen en las negociaciones para un alto el fuego en la guerra.

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el foro se ha reunido en una cita con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañado de los dirigentes de Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Noruega, Suecia y Croacia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa.

Esta reunión, a la que el resto de participantes, incluyendo los copresidentes; el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se han unido por videoconferencia; ha servido para reafirmar el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Kiev, cuando entra en el quinto año de guerra, e insistir en su intención de elevar la presión contra Moscú para que negocie de buena fe y pare la invasión.

"Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos continuos de Estados Unidos en las negociaciones de paz, que deben involucrar a todas las partes pertinentes cuando sus intereses estén en juego", reza un comunicado de Francia y Reino Unido. Según añade, el grupo insta a Rusia a "participar en las conversaciones de manera significativa y a aceptar un alto el fuego total e incondicional".

La coalición aliada de Kiev subraya su papel en la provisión de garantías de seguridad multinivel, "incluso a través de la Fuerza Multinacional para Ucrania", todo con el "apoyo de Estados Unidos", que los dirigentes mencionan en su comunicado y queda pendiente de concretarse.

En todo caso, los dirigentes europeos reafirman su compromiso de "aumentar la presión económica sobre Rusia, incluso mediante sanciones adicionales y atacando la llamada 'flota fantasma' rusa y las redes de comercio de petróleo, el complejo militar-industrial ruso y perturbando las redes financieras de Rusia".

Respecto a la ayuda a Ucrania, este grupo de países se comprometió a proporcionar mayor asistencia a la infraestructura energética de Ucrania, incluida la provisión continua de defensa antiaérea, frente a los incesantes ataques rusos, tras alertar "las graves consecuencias humanitarias durante los duros meses de invierno".

Pese a los avances el Ejército ruso en el terreno, los dirigentes de la coalición de voluntarios reiteran el "elevado coste" que Rusia ha pagado por "ganancias mínimas en el campo de batalla" y cifra en medio millón de bajas solo el año pasado.

ZELENSKI: "NECESITAMOS A EUROPA EN LAS NEGOCIACIONES"

En su intervención ante el grupo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en que Rusia sigue atacando objetivos civiles e infraestructuras energéticas en Ucrania, lamentando que el país está atravesando un "invierno terrible".

"Solo la ayuda de nuestros amigos y la resiliencia de nuestro pueblo nos dieron la posibilidad de sobrevivir. Por eso pedimos ayuda para renovar el sistema energético", ha señalado ante la coalición que apoya a Kiev ante la agresión rusa, a los que ha pedido también más ayuda militar en forma de defensas antiaéreas.

Zelenski ha indicado que "cuenta" con el apoyo firme de los líderes europeos para redoblar las sanciones contra Moscú -- después de que el 20º paquete previsto para aprobarse en el aniversario de la guerra fuera vetado por Hungría-- y ha apuntado que las próximas medidas se centren en frenar a los petroleros rusos.

Respecto a las negociaciones, ha insistido en la necesidad de que Europa juegue un papel en los contactos, hasta ahora tripartitos con Rusia y Estados Unidos que han logrado escasos avances en el acuerdo para poner fin a la guerra.

"Necesitamos a Europa en las negociaciones. Estamos haciendo todo lo posible para involucrar a los europeos tanto como sea posible y contamos con su liderazgo en todo este proceso de negociación", ha señalado, después de que representantes de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido estuvieran presentes en Ginebra durante las últimas negociaciones.

El mandatario ucraniano ha apuntado a nuevas negociaciones en formato trilateral "durante esta semana o dentro de diez días" y ha insistido en que Kiev necesita la paz, "pero debe prepararse para cualquier otro tipo de desafío por parte de Rusia".