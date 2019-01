La cofundadora de 'Bring Back Our Girls' Obiageli Ezekwesili retira su candidatura a la Presidencia de Nigeria

Publicado 24/01/2019 21:45:44 CET

El exministra nigeriana Obiageli Ezekwesili, cofundadora de 'Bring Back Our Girls', una organización encargada de aumentar la visibilidad sobre el secuestro a manos de Boko Haram de más de 200 niñas en 2014, ha anunciado este jueves que retira su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 16 de febrero.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter, Ezekwesili ha señalado que ha tomado la decisión "para centrarse en ayudar a construir una coalución para una alternativa viable" a los dos principales partidos del país.

"Esta coalición para una alternativa viable se ha convertido, ahora más que nunca, en una misión urgente para y en nombre de los ciudadanos", ha manifestado la exministra, antes de destacar que en los últimos meses ha mantenido contactos con otros candidatos para lograrlo.

"Al hacerlo, no he dudado a la hora de mostrar mi disposición a retirar mi candidatura para facilitar el surgimiento de una alternativa fuerte y viable tras la que los nigerianos puedan posicionarse en nuestra búsqueda colectiva de un nuevo comienzo", ha agregado.

En este sentido, Ezekwesili ha sostenido que los opositores "no tienen derecho a permitir que los ciudadanos caigan en la desesperación" y ha recalcado que "hay que demostrar a todos que el caos en que se ha convertido la clase política no tendrá permitido destruir nuestro alma ni la nación".

"Desde el año pasado he dejado claro a la nación que Nigeria siempre ha tenido ciclos de cambio de 20 años (...) En 2019 empieza otro ciclo de 20 años y, junto con los nigerianos de buena voluntad, estoy dispuesta a jugar mi papel para garantizar que no perdemos la oportunidad de cantar otra canción", ha señalado. "No tenemos más tiempo que perder. A trabajar", ha remachado.

La política, que tiene 55 años, trabajó en el Gobierno nigeriano entre el año 2000 y 2007, primero como ministra de Minerales y luego como ministra de Educación.

Ezekwesili, una de las fundadoras de la organización Transparency International, llegó a ser considerada este año para el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento por su trabajo contra la corrupción. Es sobre todo conocida por su trabajo como confundadora de 'Bring Back Our Girls', una campaña que busca poner el foco de atención en el secuestro de 270 niñas por parte de los terroristas de Boko Haram en 2014 mientras estaban en el colegio.

Muchas de las menores raptadas lograron escapar en las horas siguientes al secuestro o fueron liberadas en los años siguientes, incluidas 82 de ellas que fueron intercambiadas por varios prisioneros yihadistas. A día de hoy, cuatro años más tarde, un centenar de niñas continúan en paradero desconocido.

El actual presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, que accedió al poder en 2015, ha sido seleccionado por el partido en el Gobierno --el Congreso de Todos los Progresistas (APC)-- como su candidato a los comicios. El principal partido en la oposición, el Partido Democrático Popular (PDP), ha presentado como candidato a Atiku Abubakar.

Nigeria, el país más poblado de África y el principal productor de petróleo del continente, emergió de una grave recesión económica a finales del año pasado. No obstante, el crecimiento económico es muy lento y la inflación continúa en máximos históricos.