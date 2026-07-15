Colombia confirma el rescate de 45 personas en manos del ELN en un operativo que deja dos militares muertos

Archivo - Imagen de recurso de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Ejército de Colombia, el general William Caicedo, ha confirmado este miércoles el rescate de las 45 personas que fueron secuestradas en la víspera por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento de Chocó, tras una operación en la que dos militares murieron.

Las víctimas fueron sorprendidas cuando un grupo de hombres armados obligó al autobús en el que viajaban a detenerse. El secuestro se produjo en el área de Toldas, en la carretera que conecta los municipios de Quibdó y El Carmen de Atrato.

Si bien en un principio se informó de 39 personas, finalmente fueron 45 las que habían sido retenidas en contra de su voluntad por el ELN. Entre las víctimas se encontraban cuatro menores de edad, dos de ellos de apenas unos meses, ha informado el general del Ejército en declaraciones a Blu Radio.

Caicedo ha denunciado además que las comunidades indígenas de la región "están permeadas por ELN", que se sirve de ellas para tejer sus relaciones y ampliar su base social, ejerciendo una fuerte influencia sobre ellas, lo que hace difícil en ese contexto la labor de los militares.

"Allí salvaguardan esa integridad del ELN", ha lamentado el general del Ejército al explicar la complejidad del operativo. Según informes de Inteligencia, el 60% de los integrantes que conforman los frentes Manuel Hernández 'El Boche' y Cacique Calarcá' del ELN que operan en la región, pertenecen a estas comunidades.

DOS MILITARES MUERTOS DURANTE LA OPERACIÓN DE RESCATE

Caicedo ha revelado que la muerte de dos militares durante el operativo se produjo como consecuencia de la detonación de varias cargas explosivas que la guerrilla había esparcido sobre el terreno, lo que supone una "violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario", ha advertido.

Se trata de "medios y métodos de la guerra no convencionales", ha explicado Caicedo, que denuncia que se trata de una práctica habitual de estos grupos armados, que recurren al uso de explosivos improvisados, prohibidos por las leyes internacionales, en lugar de emplear armamento convencional.

Lo ocurrido en Chocó se suma a otros ataques reciente del ELN, con los que busca presionar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, según se desprende de las declaraciones del comandante del Ejército, que apunta que "históricamente" la guerrilla ha actuado de esa manera.

"El ELN busca llegar fuerte a la posesión del nuevo gobierno, y siempre lo ha hecho históricamente. Cuando hay un cambio de gobierno, despiden al gobierno saliente y tratan de recibir al gobierno entrante para poder presionarlo a unas mesas de diálogo", ha valorado Caicedo.

Sin embargo, el ELN es uno de los grupos armados ilegales a los que De la Espriella concedió el plazo de un mes, al que quedan unos pocos días, para dejar las armas y someterse a la Justicia. El presidente electo advirtió de que no habrá diálogos tal y como han venido desarrollándose en el mandato que ya expira.