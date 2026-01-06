Colombia informa a EEUU de que seguirá "cooperando en la lucha contra el narcotráfico"

Los ministros colombianos de Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, realizan una declaración conjunta - ARMANDO BENEDETTI EN X

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha comunicado este lunes a las autoridades de Estados Unidos que seguirá "coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico", después de que el presidente Donald Trump afirmara en la víspera que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y bombardearon varios puntos del país.

"El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos, para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos", ha afirmado el ministro de Interior, Armando Benedetti, en una declaración grabada junto al titular de Justicia, Andrés Idárraga, y difundida en la red social X.

Del mismo modo, Idárraga ha argumentado que "la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta con la tecnología, con todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el gobierno norteamericano".

"Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra este flagelo que tanto daño le hace a los dos países", ha agregado el ministro de Justicia.

El comunicado de ambos responsables llega tras las amenazas vertidas por Trump contra Colombia, a la que el inquilino de la Casa Blanca describió como "muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos", en unas declaraciones que emulan a buena parte de los argumentos esgrimidos desde Washington para justificar la intervención en Venezuela, si bien en las últimas semanas --y, en concreto, desde la captura de Maduro-- ha sido la explotación del petróleo la que ha protagonizado los discursos del magnate estadounidense.